Павел Малков обсудил со студентами РГУ развитие университета

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил обновленное общежитие РГУ имени С. А. Есенина на Касимовском шоссе и обсудил со студентами развитие университета. Об этом сообщила пресс-служба облправительства. Губернатор во время посещения общежития осмотрел холлы и жилые помещения. «Завершен капитальный ремонт здания на Касимовском шоссе: обновлены комнаты, места общего пользования, подвал и технический этаж. Появились современные инженерные коммуникации и новая система пожарной сигнализации», — сказал Павел Малков.

