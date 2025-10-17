Зеленский опоздал на встречу с Трампом в Белом доме

Изначально переговоры должны были начаться в 20:00. Зеленский опоздал почти на 15 минут. Сообщалось, что встреча продлится два часа и пройдет в закрытом формате. Американский лидер заявил, что обсудит с Зеленским прошедший телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп добавил, что российско-американский саммит в Венгрии пройдет в двустороннем формате, Зеленский будет на связи.

Владимир Зеленский приехал в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, передает 17 октября РЕН ТВ.

