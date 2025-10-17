За ночь над территорией России сбили 61 украинский беспилотник

32 БПЛА — над территорией Республики Крым, 13 БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть БПЛА — над акваторией Черного моря, пять БПЛА — над территорией Брянской области, по два БПЛА — над территориями Тульской области и Московского региона, один — над территорией Курской области.