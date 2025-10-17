Встреча Путина и Трампа в Будапеште может состояться уже через две недели

Подготовка к саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште стартовала вечером четверга. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после звонка Трампа поручил организовать встречу. Ключевые задачи определены, госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров займутся оставшимися вопросами. Саммит планируется провести через две недели. После беседы с Путиным Трамп подтвердил готовность к встрече, помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал этот шаг крайне значимым событием.