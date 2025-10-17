Рязань
Встреча Путина и Трампа в Будапеште может состояться уже через две недели
Подготовка к саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште стартовала вечером четверга. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после звонка Трампа поручил организовать встречу. Ключевые задачи определены, госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров займутся оставшимися вопросами. Саммит планируется провести через две недели. После беседы с Путиным Трамп подтвердил готовность к встрече, помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал этот шаг крайне значимым событием.

Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште началась с вечера четверга. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил об этом в утренней программе радиостанции Kossuth, передает ТАСС.

Он отметил, что сразу после телефонного разговора с Трампом 16 октября он отдал указание создать организационный комитет для подготовки саммита.

Орбан уточнил, что ключевыми задачами уже определены, и работа по организации встречи активно ведется. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров будут заниматься решением оставшихся вопросов в течение недели. Ожидается, что они смогут приехать в Будапешт через две недели для участия в саммите.

После разговора с Путиным Трамп подтвердил намерение встретиться в венгерской столице. Помощник президента России Юрий Ушаков также подчеркнул, что Москва и Вашингтон «без промедления» начнут подготовку к новой встрече лидеров, что является «действительно очень важным моментом».