Встреча Путина и Трампа в Будапеште может состояться уже через две недели

Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште началась с вечера четверга. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил об этом в утренней программе радиостанции Kossuth, передает ТАСС.
Он отметил, что сразу после телефонного разговора с Трампом 16 октября он отдал указание создать организационный комитет для подготовки саммита.
Орбан уточнил, что ключевыми задачами уже определены, и работа по организации встречи активно ведется. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров будут заниматься решением оставшихся вопросов в течение недели. Ожидается, что они смогут приехать в Будапешт через две недели для участия в саммите.
После разговора с Путиным Трамп подтвердил намерение встретиться в венгерской столице. Помощник президента России Юрий Ушаков также подчеркнул, что Москва и Вашингтон «без промедления» начнут подготовку к новой встрече лидеров, что является «действительно очень важным моментом».