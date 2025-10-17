В Рязани заметили автомобиль без лобового стекла
«ВАЗ» без лобового стекла заметили на улице Дзержинского 17 октября. На кадрах видно, как пассажир автомобиля вытаскивает из машины ноги. В региональной ГАИ организовали проверку по данному факту.
В региональной ГАИ организовали проверку по данному факту.