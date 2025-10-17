В Рязани пройдет домашняя серия Чемпионата России по хоккею ВХЛ

В Рязани пройдет домашняя серия Чемпионата России по хоккею ВХЛ. Об этом сообщила пресс-служба ДС «Олимпийский».

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжит свое участие в соревнованиях после недавнего возвращения с выезда, на котором земляки одержали победу в 3 матчах.

Спортсмены смогли обыграть пензенский «Дизель» и саратовский «Кристалл». Рязанцы также разгромили тульский «АКМ» со счетом 6:0.

Теперь десантникам предстоит провести 4 игры на домашнем льду.

19 октября они сразятся с командой ЦСК ВВС из Самары, 21 октября выйдут против казанского Барса. 23 октября соперником рязанцев станут Челны из города Набережные челны, а 25 октября запланирован матч с командой Нефтяник из Альметьевска. Все игры пройдут во дворце спорта Олимпийский. Начало матчей по будням в 19:00, в выходные — в 17 часов.

Возрастное ограничение — 18+.