Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
Пнд, 20
Втр, 21
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 80.45 / 81.90 19/10 07:00
Нал. EUR 94.60 / 97.50 19/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 464
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 042
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 881
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 633
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В России могут появиться доплаты к пенсии за стаж
Помощник депутата Госдумы Илья Мосягин сообщил, что Россия рассматривает введение статуса «Ветеран трудовой деятельности» для пенсионеров с большим трудовым стажем. Согласно инициативе лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, пенсионеры, проработавшие более 30 лет, смогут получать дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей. Президент Владимир Путин поддержал идею, однако реализация потребует от нескольких месяцев до года.

В России могут ввести статус «Ветеран трудовой деятельности», который даст пенсионерам с большим стажем работы дополнительные выплаты. Об этом рассказал помощник депутата Госдумы Илья Мосягин, передает «Газета. ру».

По его словам, инициатива, предложенная лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, предполагает, что люди, проработавшие более 30 лет, будут получать к своей пенсии дополнительно 10 тысяч рублей.

Мосягин считает, что это предложение важно и справедливо, так как оно не только поможет финансово пенсионерам, но и повысит престиж долгого и честного труда. В настоящее время в России нет единого механизма, который бы поощрял людей за их трудовой стаж, что приводит к неравенству среди пенсионеров.

Экономист отметил, что инициатива обсуждалась на встрече с президентом Владимиром Путиным, который отнесся к ней положительно. Однако для реализации этого предложения потребуется время — от нескольких месяцев до года. Важно также будет обсудить, как это повлияет на бюджет и как обеспечить справедливость для всех пенсионеров.

Мосягин подчеркнул, что данная мера может помочь самым уязвимым пенсионерам и создать уважительное отношение к труду в обществе.