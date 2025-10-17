В России могут появиться доплаты к пенсии за стаж

В России могут ввести статус «Ветеран трудовой деятельности», который даст пенсионерам с большим стажем работы дополнительные выплаты. Об этом рассказал помощник депутата Госдумы Илья Мосягин, передает «Газета. ру».

По его словам, инициатива, предложенная лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, предполагает, что люди, проработавшие более 30 лет, будут получать к своей пенсии дополнительно 10 тысяч рублей.

Мосягин считает, что это предложение важно и справедливо, так как оно не только поможет финансово пенсионерам, но и повысит престиж долгого и честного труда. В настоящее время в России нет единого механизма, который бы поощрял людей за их трудовой стаж, что приводит к неравенству среди пенсионеров.

Экономист отметил, что инициатива обсуждалась на встрече с президентом Владимиром Путиным, который отнесся к ней положительно. Однако для реализации этого предложения потребуется время — от нескольких месяцев до года. Важно также будет обсудить, как это повлияет на бюджет и как обеспечить справедливость для всех пенсионеров.

Мосягин подчеркнул, что данная мера может помочь самым уязвимым пенсионерам и создать уважительное отношение к труду в обществе.