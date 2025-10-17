В ОП обсудили выдворение мигрантов за склонение россиянок к аборту

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии Наталья Москвитина предложила усилить наказание для мигрантов, склоняющих россиянок к аборту. По её инициативе, иностранцам грозит штраф от 50 до 100 тыс. руб., административный арест на срок до 15 суток и возможное выдворение из страны. За повторные нарушения сумма штрафов возрастёт до 100-200 тыс. руб. В ряде регионов подобные меры уже существуют и показали свою эффективность.

В России предложили ужесточить ответственность для мигрантов за склонение россиянок к аборту. С законодательной инициативой выступила Наталья Москвитина, зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

Как сообщает ТАСС, Москвитина отметила, что в некоторых регионах страны уже действуют законы, запрещающие склонение женщин к аборту, например, в Псковской и Новгородской областях, а также в Мордовии и Коми.

По её словам, в этих регионах были зафиксированы случаи обращения женщин в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, склонявших их к прерыванию беременности. Благодаря своевременному вмешательству удалось предотвратить несколько случаев абортов.

Новая инициатива предполагает штрафы для иностранных граждан на сумму от 50 до 100 тысяч рублей или арест на 15 суток с возможным административным выдворением из страны. Если правонарушение было совершено в отношении нескольких женщин или несовершеннолетних, размер штрафа может увеличиться до 100-200 тысяч рублей.