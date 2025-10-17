Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
Пнд, 20
Втр, 21
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 80.45 / 81.90 19/10 07:00
Нал. EUR 94.60 / 97.50 19/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 464
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 042
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 881
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 633
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В ОП обсудили выдворение мигрантов за склонение россиянок к аборту
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии Наталья Москвитина предложила усилить наказание для мигрантов, склоняющих россиянок к аборту. По её инициативе, иностранцам грозит штраф от 50 до 100 тыс. руб., административный арест на срок до 15 суток и возможное выдворение из страны. За повторные нарушения сумма штрафов возрастёт до 100-200 тыс. руб. В ряде регионов подобные меры уже существуют и показали свою эффективность.

В России предложили ужесточить ответственность для мигрантов за склонение россиянок к аборту. С законодательной инициативой выступила Наталья Москвитина, зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

Как сообщает ТАСС, Москвитина отметила, что в некоторых регионах страны уже действуют законы, запрещающие склонение женщин к аборту, например, в Псковской и Новгородской областях, а также в Мордовии и Коми.

По её словам, в этих регионах были зафиксированы случаи обращения женщин в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, склонявших их к прерыванию беременности. Благодаря своевременному вмешательству удалось предотвратить несколько случаев абортов.

Новая инициатива предполагает штрафы для иностранных граждан на сумму от 50 до 100 тысяч рублей или арест на 15 суток с возможным административным выдворением из страны. Если правонарушение было совершено в отношении нескольких женщин или несовершеннолетних, размер штрафа может увеличиться до 100-200 тысяч рублей.