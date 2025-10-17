В Минпросвещения создадут единые учебники для школ к 2032 году
В Минпросвещения создадут единые учебники для школ к 2032 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента государственной образовательной политики и развития дошкольного образования Александра Реута.
По его словам, единые учебники станут важной частью модернизации школьного образования и обеспечат единые стандарты преподавания во всех регионах страны.