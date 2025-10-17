Телеведущую Юлию Барановскую экстренно госпитализировали

По данным портала «SHOT», самочувствие бывшей супруги Андрея Аршавина ухудшилось во время съемок на Ямале. Ее доставили в местную больницу и прооперировали. Предположительно, проблема может быть связано с осложнениями после последних родов.

