Скончался сооснователь и гитарист группы Kiss

Пола Дэниела «Эйса» Фрейли не стало в возрасте 74 лет. По информации семьи музыканта, смерть наступила из-за травм после его падения в студии месяц назад. Последние минуты жизни прошли в кругу родных и близких. «Масштабы его ухода из жизни огромны и непостижимы. Память об Эйсе, отражающая все его невероятные жизненные достижения, будет жить вечно» — сказано в заявлении семьи.

Скончался сооснователь и гитарист группы Kiss. Об этом сообщила американская газета Variety.

Пола Дэниела «Эйса» Фрейли не стало в возрасте 74 лет. По информации семьи музыканта, смерть наступила из-за травм после его падения в студии месяц назад. Последние минуты жизни прошли в кругу родных и близких.

«Масштабы его ухода из жизни огромны и непостижимы. Память об Эйсе, отражающая все его невероятные жизненные достижения, будет жить вечно» — сказано в заявлении семьи.

Фото: газета Variety.