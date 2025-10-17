Рязанке вынесли приговор за долг по алиментам в 300 тысяч рублей

Жительнице Шиловского района вынесли приговор за долг по алиментам в 300 тысяч рублей. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что у женщины есть двое детей. Родительских прав ее лишили. Женщина должна была выплачивать алименты, но не делала этого.

Шиловский райсуд назначил ей восемь месяцев исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.