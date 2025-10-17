Рязанка угрожала зарезать знакомую из-за ревности к мужу

В полицию обратилась 34-летняя жительница села Петрово Ряжского района и рассказала о конфликте в доме ее 35-летней приятельницы. Женщина приехала в гости и во время застолья с распитием спиртного упомянула близкие отношения в прошлом с супругом хозяйки. Ревнивица схватилась за кухонный нож и пригрозила расправой. Рязанку задержали и доставили в отдел. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.

Рязанка угрожала зарезать знакомую из-за ревности к мужу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 34-летняя жительница села Петрово Ряжского района и рассказала о конфликте в доме ее 35-летней приятельницы.

Женщина приехала в гости и во время застолья с распитием спиртного упомянула близкие отношения в прошлом с супругом хозяйки. Ревнивица схватилась за кухонный нож и пригрозила расправой. Рязанку задержали и доставили в отдел.

В отношении нее возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.