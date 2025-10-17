Россиянам рассказали, когда станет доступна «вакцина от стресса»

Японские ученые из университетов Осаки, Тоямы, Хиросимы и Кагосимы разработали новый препарат PA-915, который может стать основой для быстродействующих антидепрессантов. Об этом пишет NEWS.ru.

Однако, по словам академика РАН и врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко, его использование людьми не ожидается ранее чем через пять лет.

На данный момент препарат прошел испытания только на мышах, и требуется время для дальнейших исследований и клинических испытаний. Онищенко отметил, что процесс разработки новых лекарств обычно занимает от пяти до семи лет, поэтому говорить о скором появлении препарата на рынке преждевременно.

Эксперт также подчеркнул важность работы российских ученых в этой области и выразил надежду на дальнейшие успехи как японских, так и отечественных исследователей.