Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
Пнд, 20
Втр, 21
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 80.45 / 81.90 19/10 07:00
Нал. EUR 94.60 / 97.50 19/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 464
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 042
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 881
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 633
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали, когда станет доступна «вакцина от стресса»
Японские ученые из университетов Осаки, Тоямы, Хиросимы и Кагосимы разработали новый препарат PA-915, который может стать основой для быстродействующих антидепрессантов, пишет NEWS.ru. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, его использование людьми не ожидается ранее чем через пять лет. На данный момент препарат прошел испытания только на мышах, и требуется время для дальнейших исследований и клинических испытаний. Онищенко отметил, что процесс разработки новых лекарств обычно занимает от пяти до семи лет, поэтому говорить о скором появлении препарата на рынке преждевременно.

Японские ученые из университетов Осаки, Тоямы, Хиросимы и Кагосимы разработали новый препарат PA-915, который может стать основой для быстродействующих антидепрессантов. Об этом пишет NEWS.ru.

Однако, по словам академика РАН и врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко, его использование людьми не ожидается ранее чем через пять лет.

На данный момент препарат прошел испытания только на мышах, и требуется время для дальнейших исследований и клинических испытаний. Онищенко отметил, что процесс разработки новых лекарств обычно занимает от пяти до семи лет, поэтому говорить о скором появлении препарата на рынке преждевременно.

Эксперт также подчеркнул важность работы российских ученых в этой области и выразил надежду на дальнейшие успехи как японских, так и отечественных исследователей.