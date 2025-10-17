«Пьяный лес» в Рязанской области возглавил в топ самых мистических мест страны

«Пьяный лес» в Рязанской области возглавил в топ самых мистических мест страны. Об этом сообщает сервис Туту.ru.

Находится он недалеко от села Тырново Шиловского района. Стволы деревьев там причудливо изогнуты. Почему так произошло — неизвестно. Возможно, виноват ураган или электромагнитное излучение.

На втором месте Псковский кремль (Кром), построенный на рубеже 11-12 веков.

Далее расположился танцующий лес на Куршской косе.

Также путешественники рекомендуют отправиться к озеру Бирджалы в Кабардино-Балкарии.