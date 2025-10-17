Павел Малков: такие поездки помогают лучше узнать историю и культуру России, а также укрепляют дружбу между регионами

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что курсанты Рязанского воздушно-десантного училища побывали в Пскове по программе «Больше, чем путешествие». Информация об этом появилась на сайте Правительства Рязанской области.
Данная программа реализуется по нацпроекту «Молодежь и дети». Курсанты посетили Изборск, Псковский кремль, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию — старейшее соединение Воздушно-десантных войск России.
«Поездку обсуждали на встрече с Губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Рад, что все состоялось и прошло насыщенно и интересно. Благодарю Михаила Юрьевича за теплый прием наших ребят. Такие поездки помогают лучше узнать историю и культуру России, а также укрепляют дружбу между регионами», — отметил Павел Малков.