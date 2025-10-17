Компания, владеющая Zara, Bershka, Pull&Bear, зарегистрировала товарный знак в РФ

Испанская Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, зарегистрировала в России товарный знак. Этот товарный знак может использоваться для продажи одежды, обуви, головных уборов и прочих аксессуаров.