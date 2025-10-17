Рязань
«Известия»: россияне начали экономить на покупках в магазинах
Россияне начали экономить на покупках в магазинах, свидетельствуют данные Центробанка и исследование крупного российского банка. Темпы роста расходов упали с 13-14% в январе до 6% к июлю. Розничный товарооборот вырос лишь на 2,2%. По данным опроса, 79% молодежи стремится экономить, а треть граждан отмечает, что сокращают расходы в одной категории для увеличения трат в другой. Также рекордные 56% россиян предпочитают откладывать свободные средства. Причина — снижение реальных доходов и сокращение выплат премий работодателями.

Россияне начали экономить на покупках в магазинах, что подтверждается данными исследования одного из российских банков и Центрального банка. За семь месяцев 2025 года темпы роста расходов населения снизились с 13-14% в январе до 6% к концу июля, сообщает газета «Известия».

Розничный товарооборот за восемь месяцев 2025 года увеличился всего на 2,2%, что в четыре раза ниже показателей за аналогичный период прошлого года. Особенно заметно замедление спроса на непродовольственные товары. В сегменте продуктового ритейла темпы роста сократились до 2% в сравнении с 6-8% годом ранее.

Среди молодежи 79% опрошенных стремятся экономить, а треть граждан отмечает, что сокращают расходы в одной категории для увеличения трат в другой. Также рекордные 56% россиян предпочитают откладывать свободные средства.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что изменения на рынке труда и доходов населения способствуют изменению потребительских настроений. Увеличивается количество людей на неполной занятости, а компании сокращают выплаты премий, что заставляет потребителей более осознанно подходить к своим расходам.