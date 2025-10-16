За ночь над регионами РФ сбили 51 беспилотник

12 БПЛА уничтожено над территорией Саратовской области, 11 — над территорией Волгоградской области, 8 — над территорией Ростовской области, 6 — над территорией Республики Крым, 4 — над территорией Брянской области, 4 — над территорией Воронежской области, 3 — над территорией Белгородской области, по одному — над Курской областью и акваториями Черного и Азовского морей.