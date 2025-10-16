В Воронежской области отец забыл сына на трассе М-4 и уехал

В Воронежской области отец забыл сына на трассе М-4 и уехал. Об этом сообщили в группе ООО «Объединенные системы сбора платы» в «ВК».

Отмечается, что семья возвращалась с юга по дороге М-4 «Дон». На 545-м километре они заблудились и остановились спросить дорогу.

Пока отец разговаривал, сын вышел в туалет. Через минуту мужчина сел за руль и уехал. Он не заметил, что мальчика нет. Телефон подростка остался в машине.

На кадрах видно, что мальчик был в футболке и шортах. Сотрудники пункта сбора платы дали подростку куртку.

В итоге мужчина проехал 14 километров прежде чем понял, что находится в машине один. Ему позвонили и сообщили о случившемся.

Видео и фото: группа ООО «Объединенные системы сбора платы» в «ВК»