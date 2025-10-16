Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
Птн, 17
10°
Сбт, 18
10°
ЦБ USD 78.84 -1.12 16/10
ЦБ EUR 91.73 -0.95 16/10
Нал. USD 80.13 / 80.00 16/10 12:03
Нал. EUR 93.76 / 94.97 16/10 12:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 972
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 783
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 534
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 352
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Воронежской области отец забыл сына на трассе М-4 и уехал

В Воронежской области отец забыл сына на трассе М-4 и уехал. Об этом сообщили в группе ООО «Объединенные системы сбора платы» в «ВК».

Отмечается, что семья возвращалась с юга по дороге М-4 «Дон». На 545-м километре они заблудились и остановились спросить дорогу.

Пока отец разговаривал, сын вышел в туалет. Через минуту мужчина сел за руль и уехал. Он не заметил, что мальчика нет. Телефон подростка остался в машине.

На кадрах видно, что мальчик был в футболке и шортах. Сотрудники пункта сбора платы дали подростку куртку.

В итоге мужчина проехал 14 километров прежде чем понял, что находится в машине один. Ему позвонили и сообщили о случившемся.

Видео и фото: группа ООО «Объединенные системы сбора платы» в «ВК»