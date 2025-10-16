Рязанцы пожаловались на незаасфальтированную дорогу на улице Есенина

Рязанцы пожаловались на незаасфальтированную дорогу напротив театра кукол на улице Есенина. Комментарий появился под постами горадминистрации в соцсетях.

По словам местных жителей, после дождя образуется огромная лужа, которую можно обойти только по грязи или траве. Рязанцы уточняют, что «под водой тоже грязь, асфальта нет и не было никогда».

В ответ на запросы граждан, администрация города заявила, что в этом году строительный сезон завершается и работы по укладке асфальта не планируются. Однако в ведомстве добавили, что есть проект на ремонт тротуаров по улице Есенина, включая указанный участок. «Мы рассмотрим вопрос его реализации в следующем году при получении целевого финансирования», — добавили в мэрии.

Фото: из комментариев в соцсетях горадминистрации