За ночь над Россией уничтожили 59 украинских БПЛА

17 БПЛА средства ПВО перехватили над Ростовской областью, 12 — над Волгоградской областью, 11 — над Белгородской областью. Еще девять дронов уничтожили над Воронежской областью, четыре — над Крымом, три — над Черным морем. Над Брянской, Курской и Орловской областями перехватили по одному беспилотнику.

За ночь над Россией уничтожили 59 украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны в своих соцсетях.

