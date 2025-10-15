В Рязанском кремле рассказали о находках при раскопках в селе Глебово-Городище

В Рязанском кремле рассказали о находках при раскопках в селе Глебово-Городище. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В 2025 году раскопки проходили на территории так называемого Северного посада, расположенного к северу от детинца. Площадь исследованного участка составила 60 кв. метров.

Вещевые находки представлены бытовыми и хозяйственными предметами из железа, камня и глины. Это фрагменты и развалы керамических горшков, строительно-крепежные и подковные гвозди, железные скобы, ножи, каменные оселки и обломки известняковых жерновов, фрагменты замков и дужки для ведер, костяная орнаментированная рукоять и пряслица.

Среди находок встретили и женские украшения. В основном, это фрагменты стеклянных браслетов коричневого, бирюзового, зеленого цветов и стеклянные бусины от ожерелья. Найдены также фрагмент бронзового браслета, свитого из нескольких медных проволок, и щиток перстня с изображение животного.

Одной из самых интересных находок, сделанных на раскопе, является небольшая свинцовая товарная пломба с изображением княжеского знака (тамги) с одной стороны и буквоподобной фигуры — на другой.