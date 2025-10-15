Саратовца отправят в колонию за смертельное ДТП в Рязанской области

Установлено, что в марте 2025 года мужчина за рулем автомобиля Toyota на трассе М5 выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками. В результате аварии водитель и пассажир ВАЗ-217230 погибли на месте происшествия. Жителя Саратовской области признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок на 2 года 6 месяцев.

