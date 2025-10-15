Россиянам назвали способ узнать число оформленных на человека SIM-карт

По информации МВД РФ, простой и надежный способ — воспользоваться порталом «Госуслуги». Для этого нужно войти в свой профиль, перейти в раздел «SIM-карты» и просмотреть список всех номеров, оформленных на ваш паспорт. Если вы обнаружите незнакомые номера, от них можно отказаться. Это можно сделать на портале «Госуслуги» или в салоне связи. В ведомстве добавили, что если основной номер не отображается, возможно, он был зарегистрирован на старый паспорт. В таком случае необходимо обратиться к сотовому оператору для обновления данных.

