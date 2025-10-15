На 62-м году жизни скончалась театральная актриса Елена Перегуда

Российская театральная актриса Елена Перегуда скончалась на 62-м году жизни. Об этом сообщили в Уссурийском театре драмы имени Комиссаржевской, где она служила на протяжении 30 лет. Причины смерти артистки не раскрываются. Елена Перегуда родилась 6 июля 1964 года во Владивостоке. После окончания Амурского культурно-просветительского училища в 1995 году она присоединилась к труппе театра, где быстро завоевала уважение коллег и зрителей. Артистка сыграла множество ярких ролей в таких постановках, как «Саня, Ваня, с ними Римас», «Чай с мятой или лимоном», «Таланты и поклонники», «Калека с острова Инишмаан» и «Мещанин во дворянстве».

