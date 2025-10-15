Мэр Рязани не пришел на заседание облдумы, посвященное отопительному сезону

По словам председателя регионального парламента Аркадия Фомина, вопрос оказался для главы администрации «неважным». На заседании облдумы присутствовал и. о. главы администрации Дмитрий Лощинин, который пояснил, что Виталий Артемов находится в командировке. Выяснилось, что в компетенции Лощинина вопросы отопления не входят. «Получается за подготовку к зиме всем надо дать ордена и медали. К сожалению, это не так. Есть реакция жителей на действия должностных лиц, управляющих компаний в части подачи тепла. Оценку этому, насколько я знаю, уже дала прокуратура Рязанской области», — отметил Фомин.

