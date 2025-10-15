Мэр Рязани не пришел на заседание облдумы, посвященное отопительному сезону

Мэр Рязани Виталий Артемов не пришел на правительственный час в облдуме, посвященный старту отопительного сезона в регионе. Об этом 15 октября сообщили в Telegram-канале «Рязинформбюро».
По словам председателя регионального парламента Аркадия Фомина, вопрос оказался для главы администрации «неважным». На заседании облдумы присутствовал и. о. главы мэрии Дмитрий Лощинин. Он пояснил, что Артемов находится в командировке.
Выяснилось, что в компетенции Лощинина вопросы отопления не входят.
«Получается, за подготовку к зиме всем надо дать ордена и медали. К сожалению, это не так. Есть реакция жителей на действия должностных лиц, управляющих компаний в части подачи тепла. Оценку этому, насколько я знаю, уже дала прокуратура Рязанской области», — отметил Фомин.