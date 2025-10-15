Рязань
ГРПЗ экспонировал офтальмологическую продукцию diathera на форуме в Кирове

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в VI Всероссийском форуме врачей общей практики в Кирове.

В рамках мероприятия на выставке медицинского оборудования демонстрировалась медицинская продукция торговой марки diathera — серия приборов для измерения внутриглазного давления (ВГД).

«Необходимость в регулярной проверке внутриглазного давления вызвана тем, что из-за превышения его показателей могут развиваться серьезные патологии органов зрения. Одно из опасных заболеваний, связанных с нарушениями ВГД, — это глаукома, которая на поздних стадиях может привести к полной утрате зрительных функций. Наши приборы diathera помогают врачам-офтальмологам в повседневной практике диагностировать это заболевание, а также проводить контроль назначенного лечения, отслеживать динамику восстановления после хирургических вмешательств. Измерение проводится в течение нескольких секунд через верхнее веко без прямого контакта с глазом. Проведенные клинические исследования позволяют рекомендовать применение тонометров производства ГРПЗ не только в офтальмологических кабинетах, но и врачами общей практики (семейными врачами) в кабинетах здоровья и на выезде», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Специалисты предприятия рассказали об особенностях и преимуществах офтальмологической продукции производства ГРПЗ и провели мастер-классы по методике измерения ВГД. Также состоялись переговоры с представителями медицинских ведомств по вопросам приобретения и оснащения лечебно-профилактических учреждений приборами diathera.

VI Всероссийский форум врачей общей практики (семейных врачей) — это ключевое событие для медицинского сообщества, ориентированное на улучшение качества первичной медицинской помощи и внедрение инновационных подходов в семейной медицине. Участие в мероприятии приняли врачи общей практики (семейные врачи), преподаватели вузов, врачи-терапевты участковые, работники министерств и ведомств, руководители медицинских организаций, международные и российские медицинские ассоциации.