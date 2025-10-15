Эксперты спрогнозировали курс доллара к концу года

Эксперты спрогнозировали курс доллара к концу года. Об этом пишет «Газета.RU» со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко.

Он отметил, что к концу года доллар будет стоить 79-81 рубль при сохранении текущих условий.

По его словам, ключевая ставка ЦБ остается высокой, что делает рублевые вклады выгодными. Это удерживает капиталы внутри страны и снижает спрос населения на доллары, а также приводит к снижению спроса со стороны импортеров.