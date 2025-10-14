В Рязанскую область закупили новое оборудование для ожоговых центров

В Рязанскую область закупили новое оборудование для ожоговых центров. Об этом стало известно на заседании регправительства 14 октября.

По словам министра здравоохранения региона Александра Пшенникова, аудит всей ожоговой службы в регионе провели. Выяснилось, что в Рязанской области есть 20 круглосуточных коек и семь стационарных для взрослых в ОКБ, а также отделение для детей в ОДКБ.

Пшенников отметил, что после поручения завершили переоснащение взрослой ожоговой службы. Для этого приобрели три специализированных противоожоговых кровати разных модификаций для пациентов с тяжелым и крайне тяжелым состоянием.

«По сути, они разгружают массу и где-то в состоянии даже невесомости помогают поддерживать пациентов», — рассказал министр.

Также заменили хирургическое оборудование для восстановления ожоговых больных.

«До конца этого года переоснастим детское отделение по такому же принципу — одна противоожоговая кровать, а также хирургический пакет», — отметил Пшенников.

Губернатор Павел Малков спросил, какое еще оборудование может понадобиться после этого оснащения. Пшенников подчеркнул, что «нет предела совершенству». Пакет хирургического оборудования требует периодического обновления.

Напомним, 3 октября пенсионерку в тяжелом состоянии из-за ожогов санавиация доставила из Сасова в рязанскую ОКБ.