Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
Срд, 15
Чтв, 16
ЦБ USD 79.96 -0.89 15/10
ЦБ EUR 92.68 -1.24 15/10
Нал. USD 80.61 / 81.28 14/10 17:35
Нал. EUR 94.01 / 95.00 14/10 17:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 695
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 670
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 396
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 250
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязанскую область закупили новое оборудование для ожоговых центров
В Рязанскую область закупили новое оборудование для ожоговых центров, о чём сообщили на заседании правительства 14 октября. Министр здравоохранения Александр Пшенников рассказал, что после аудита выявили 20 круглосуточных коек и 7 стационарных для взрослых в ОКБ, а также отделение для детей в ОДКБ. Уже завершили переоснащение взрослой службы — приобрели три специализированных противоожоговых кровати для тяжёлых пациентов и заменили хирургическое оборудование. До конца года планируют обновить детское отделение так же — установить одну противоожоговую кровать и хирургический пакет.

В Рязанскую область закупили новое оборудование для ожоговых центров. Об этом стало известно на заседании регправительства 14 октября.

По словам министра здравоохранения региона Александра Пшенникова, аудит всей ожоговой службы в регионе провели. Выяснилось, что в Рязанской области есть 20 круглосуточных коек и семь стационарных для взрослых в ОКБ, а также отделение для детей в ОДКБ.

Пшенников отметил, что после поручения завершили переоснащение взрослой ожоговой службы. Для этого приобрели три специализированных противоожоговых кровати разных модификаций для пациентов с тяжелым и крайне тяжелым состоянием.

«По сути, они разгружают массу и где-то в состоянии даже невесомости помогают поддерживать пациентов», — рассказал министр.

Также заменили хирургическое оборудование для восстановления ожоговых больных.

«До конца этого года переоснастим детское отделение по такому же принципу — одна противоожоговая кровать, а также хирургический пакет», — отметил Пшенников.

Губернатор Павел Малков спросил, какое еще оборудование может понадобиться после этого оснащения. Пшенников подчеркнул, что «нет предела совершенству». Пакет хирургического оборудования требует периодического обновления.

Напомним, 3 октября пенсионерку в тяжелом состоянии из-за ожогов санавиация доставила из Сасова в рязанскую ОКБ.