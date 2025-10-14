Рязанка засняла бездомных собак без клипс в магазине на Дзержинского

По словам рязанки, видео сделано на улице Дзержинского, дом № 24. На кадрах запечатлены взрослая бездомная собака и черный щенок. «Собака без клипсы, уже с потомством», — написала девушка. На комментарий ответили в горадминистрации, поблагодарив за сигнал. Также в мэрии написали, что спецслужба постоянно проводит отлов по заявкам жителей. Специалисты забирают животное в приют, проводят необходимые процедуры и, если собака не проявляет немотивированную агрессию, животное возвращают на прежнее место обитания.

Оставить заявку можно по телефону: 44-04-74 (с 9:00 до 17:00 по будням). Кроме того, позвонить по единому круглосуточному номеру 25-00-53.