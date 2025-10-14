Рязань встала в 9-балльные пробки
Заторы образовались на улицах Ленина, Есенина, Горького, Свободы, Циолковского, Грибоедова, Сенной, Каширина, Семинарской, Вокзальной, Дзержинского, Спортивной, Гагарина, Татарской. Также проезд затруднен на Первомайском проспекте, Московском, Касимовском, Солотчинском шоссе, Северной окружной дороге.
Рязань вечером во вторник, 14 октября, встала в 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют «Яндекс Карты».
На фото — пробка на Касимовском шоссе