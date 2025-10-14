Поставка Украине ракет Tomahawk может привести к ядерной войне, заявил Лукашенко

По его мнению, возможная передача Киеву американских крылатых ракет Tomahawk не приведет к урегулированию украинского конфликта, но может спровоцировать эскалацию ситуации до ядерной войны. «Наверное, это лучше всех понимает [американский президент] Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает [Владимир] Зеленский», — заявил Лукашенко.

Поставка Украине американских крылатых ракет Tomahawk может привести к ядерной войне, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений. Его слова передало 14 октября агентство БелТА.

По мнению Лукашенко, возможная передача Киеву Tomahawk не приведет к урегулированию украинского конфликта, но может спровоцировать эскалацию ситуации до ядерной войны.

«Наверное, это лучше всех понимает [американский президент] Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает [Владимир] Зеленский», — заявил Лукашенко.