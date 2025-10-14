Над Россией за ночь уничтожили 40 украинских БПЛА

Над Россией уничтожили 40 украинских БПЛА прошлой ночью. Об этом сообщило Минобороны в своих соцсетях. 17 дронов сбили над Белгородской областью, 12 — над Воронежской областью, по 3 — над Нижегородской областью и акваторией Черного моря, по 2 — над Тамбовской областью и Республикой Крым, 1 — над Курской областью.