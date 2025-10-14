Губернатор анонсировал сокращение штата госаппарата Рязанской области

Губернатор Павел Малков анонсировал оптимизацию, как «непопулярную меру» по сохранению денег в бюджете. Об этом он заявил на заседании правительства Рязанской области во вторник, 14 октября. Глава региона отметил, что в бюджете сохранят все социальные обязательства, приоритеты. Продолжится возведение соцобъектов, завершится строительство начатых проектов, но «от чего-то надо будет отказаться». «Где-то будут непопулярные меры, я сразу предупреждаю. Невозможно до бесконечности раздувать штат, поэтому будет проведена оптимизация», — отметил Малков. Ее проведение запланировано на 2025 год.

