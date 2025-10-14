Госжилинспекция нашла нарушения в содержании контейнерных площадок в Рязани

Рейды прошли на улицах Новоселов и Зубковой. Инспекторы региональной госжилинспекции проверили качество уборки мусора и содержания контейнерных площадок. Установлен ряд нарушений. Крупногабаритные отходы (КГО) вовремя не вывезли, строительный и древесный мусор складировали на контейнерных площадках и прилегающей территории, они были повреждены. Кроме того, отсутствовали отсеки для КГО. Управляющим компаниям ООО «Потенциал» и ООО «Вектор Плюс» выдадут предостережения.

