Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
Срд, 15
Чтв, 16
ЦБ USD 79.96 -0.89 15/10
ЦБ EUR 92.68 -1.24 15/10
Нал. USD 80.61 / 81.36 14/10 18:20
Нал. EUR 94.01 / 95.00 14/10 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 739
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 683
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 417
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 264
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Госжилинспекция нашла нарушения в содержании контейнерных площадок в Рязани
Рейды прошли на улицах Новоселов и Зубковой. Инспекторы региональной госжилинспекции проверили качество уборки мусора и содержания контейнерных площадок. Установлен ряд нарушений. Крупногабаритные отходы (КГО) вовремя не вывезли, строительный и древесный мусор складировали на контейнерных площадках и прилегающей территории, они были повреждены. Кроме того, отсутствовали отсеки для КГО. Управляющим компаниям ООО «Потенциал» и ООО «Вектор Плюс» выдадут предостережения.

Госжилинспекция региона провела на прошлой неделе рейды, во время которых проверила, как убирают территории многоквартирных домов в Октябрьском районе Рязани. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Рейды прошли на улицах Новоселов и Зубковой. Инспекторы региональной госжилинспекции проверили качество уборки мусора и содержания контейнерных площадок.

Отмечается, что установлен ряд нарушений. Крупногабаритные отходы (КГО) вовремя не вывезли, строительный и древесный мусор складировали на контейнерных площадках и прилегающей территории, они были повреждены. Кроме того, отсутствовали отсеки для КГО.

Управляющим компаниям ООО «Потенциал» и ООО «Вектор Плюс» выдадут предостережения.