Единое пособие в России увеличат на 6% в 2026 году

Его размер составит 18 371 рубль. Единое пособие — мера социальной поддержки семей с детьми, входящая в число инициатив Национального проекта «Семья». Оно выплачивается беременным женщинам, которые встали на учет в медицинское учреждение на ранних этапах беременности (до 12 недель) и семьям с детьми до 17 лет. Получатели должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории РФ.

