Алексей Молчанов покинул пост руководителя аппарата Рязоблдумы
Алексей Молчанов покинул пост руководителя аппарата Рязоблдумы. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте.
Фото: страница Алексея Молчанова ВКонтакте.