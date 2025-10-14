Алексей Молчанов покинул пост руководителя аппарата Рязоблдумы

Парламентарий был назначен на должность в 2014 году. «После одиннадцати с половиной лет интересной, яркой и плодотворной деятельности моя работа в Рязанской областной Думе завершилась», — написал Молчанов.