ВТБ: за девять месяцев 2025 года рынок сбережений вырос на 7%

В России за девять месяцев 2025 года рынок сбережений вырос на 7%, достигнув по итогам сентября 61,5 трлн рублей. Доля национальной валюты остается высокой — около 95% или 58,3 трлн рублей, показала аналитика ВТБ.

Отмечается, что после небольшого замедления в августе месячный прирост рынка в сентябре ускорился до примерно 0,6%. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты, приток в которые составил порядка 1%.

При этом, как указали в публикации, рублевые средства до востребования показали околонулевую динамику. В банке это связали с сезонным увеличением расходов населения и снижением ставок по сберегательным продуктам.

«Несмотря на снижение ключевой ставки, банки продолжают предлагать привлекательные условия по среднесрочным депозитам, что поддерживает интерес клиентов к сберегательным продуктам. Ожидаем, что по итогам года объем рынка пассивов достигнет 66,2 трлн, из которых 62,8 трлн — в рублях. В годовом выражении это рост на 15% и 17% соответственно», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка Алексей Охорзин.