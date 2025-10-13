В возрасте 67 лет скончался итальянский дизайнер обуви Чезаре Пачотти

Скончался итальянский дизайнер обуви Чезаре Пачотти в возрасте 67 лет. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на его семью.

Чезаре Пачотти стал известен благодаря своим уникальным «каблукам-кинжалам», которые стали символом его бренда и воплощением его творческой идентичности. Семья дизайнера отметила, что его соблазнительный стиль и человеческая щедрость будут жить в памяти людей.

История бренда Пачотти началась с родителей Чезаре, Сесилии и Джузеппе, которые в 1948 году основали компанию по производству классической обуви ручной работы Paris snc. В 1980 году Чезаре унаследовал бизнес и стал креативным директором, а его сестра Паола возглавила операционное подразделение. Под их руководством бренд достиг новых высот и завоевал популярность в Голливуде.

Чезаре Пачотти скончался в воскресенье, 12 октября. Причины его смерти не раскрываются.

