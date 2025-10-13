В Рязани образовались 9-балльные пробки
Заторы вечером 13 октября образовались на улицах Ленина, Циолковского, Семинарской, Вокзальной, Дзержинского, Весенней, Чкалова, Радиозаводской, Зубковой, Новоселов, Тимакова, Грибоедова, Есенина. Также в пробку «встали» Касимовское, Московское, Михайловское шоссе, Окружная дорога, Первомайский проспект.
В Рязани образовались 9-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты».
