В Росздравнадзоре заявили, что вакцина от ветрянки стабильно поступает в регионы

В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с вакцинацией против ветрянки на фоне сообщений о нехватке препарата в некоторых регионах России, передает «Интерфакс». В ведомстве заявили, что вакцина стабильно поступает в гражданский оборот, и с начала года было введено более 357 тысяч упаковок, что на 30% превышает показатели за весь 2024 год. По данным системы маркировки лекарств, остатки вакцины в обороте составляют 231 тысячу упаковок. Росздравнадзор также отметил, что вакцинация от ветряной оспы не входит в национальный календарь профилактических прививок, как это утверждают некоторые СМИ и телеграм-каналы. Однако вакцинация может проводиться по эпидемическим показаниям, и решение о ее проведении в группах риска принимается на уровне регионов.

В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с вакцинацией против ветрянки на фоне сообщений о нехватке препарата в некоторых регионах России, передает «Интерфакс».

В ведомстве заявили, что вакцина стабильно поступает в гражданский оборот, и с начала года было введено более 357 тысяч упаковок, что на 30% превышает показатели за весь 2024 год.

По данным системы маркировки лекарств, остатки вакцины в обороте составляют 231 тысячу упаковок. Росздравнадзор также отметил, что вакцинация от ветряной оспы не входит в национальный календарь профилактических прививок, как это утверждают некоторые СМИ и телеграм-каналы. Однако вакцинация может проводиться по эпидемическим показаниям, и решение о ее проведении в группах риска принимается на уровне регионов.