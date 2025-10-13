В России введут ограничения на количество банковских карт на человека

В России планируют ввести ограничение на количество банковских карт на одного человека уже в декабре. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает газета «Известия». Согласно предложенной инициативе, лимит составит не более 5 карт в одном банке и не более 20 карт во всех банках вместе на одного клиента. Кроме того, одновременно должен заработать новый сервис, который позволит россиянам отслеживать, в каких банках и где были выпущены их банковские карты.

