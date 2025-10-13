В России возникли массовые проблемы в работе китайских сенсоров глюкозы

В России возникли массовые проблемы в работе китайских сенсоров глюкозы. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, проблемы возникли у брендов Linx, Aidex и Lumiflex. Приложения выдают ошибку при попытке входа, которая, предположительно, связана с недоступностью зарубежных серверов. Из-за сбоя часть диабетиков временно лишилась возможности отслеживать уровень сахара в крови.

Отмечается, что компания Lumiflex подтвердила наличие проблемы. Ее сейчас решают и пока советуют людям завести новую учетную запись и отключить приложению доступ в интернет перед активацией устройства.