Правительство одобрило привлечение резервистов для задач обороны в мирное время
Согласно проекту, граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил, планируют призывать на специальные сборы. Решение об этом будет принимать президент. Отмечается, что специальные сборы — это военные сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении КТО, а также при использовании военных за пределами страны. Проходить их будут только резервисты, а продолжительность не будет превышать двух месяцев.

Согласно проекту, граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил, планируют призывать на специальные сборы. Решение об этом будет принимать президент.

Отмечается, что специальные сборы — это военные сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении КТО, а также при использовании военных за пределами страны. Проходить их будут только резервисты, а продолжительность не будет превышать двух месяцев.

Новое понятие специальных сборов предлагается прописать в законе «О воинской обязанности и военной службе» в статье 54 «Военные сборы». Сейчас там указаны две категории военных сборов: учебные сборы и проверочные сборы (проверка готовности воинских частей и военкоматов). В пояснительной записке говорится, что применение подразделений, укомплектованных резервистами, сейчас законодательством регламентировано только в период мобилизации или в военное время, «а в мирное время не предусмотрено».