В Госдуме объяснили, как будет работать новая система выдворения мигрантов

В начале сентября в базе данных МВД России находилось 770 тысяч мигрантов, срок пребывания которых в стране истек. Теперь в отношении этих граждан будет применяться режим высылки, который не требует решения суда.
Как сообщила «Газета. ру» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаила Матвеева, теперь органы полиции могут самостоятельно принимать решения о выдворении мигрантов, что упрощает процесс.
Матвеев отметил, что новая система выдворения отличается от предыдущей, когда решения принимались судами. Однако он также указал на возможные сложности с теми мигрантами, которые отказываются покинуть страну добровольно. В этом случае их могут задержать и поместить в центр временного содержания, где они могут находиться длительное время в ожидании выезда.
Депутат подчеркнул, что список мер по отношению к нелегальным мигрантам будет расширяться в зависимости от эффективности новой системы. С начала февраля 2025 года в реестр контролируемых лиц добавляются иностранцы без документов или необходимых справок, а также те, кто нарушил сроки пребывания. По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, к 1 сентября в реестре находилось 770 тысяч человек, из которых 35 тысяч уже были высланы с начала года.
Режим высылки подразумевает ограничения для мигрантов: они не смогут заключать браки, открывать банковские счета или приобретать имущество. Все, кто не узаконит свое пребывание в России, будут высланы и лишены возможности въезда в страну на пять лет.