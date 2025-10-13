Сбербанк внедрит новый способ возврата украденных денег

Сбербанк внедряет новый метод возврата средств, украденных мошенниками, который включает профилактические беседы с дропперами. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов. По его словам, банк начал использовать этот механизм для ускорения процесса возврата денег. В ходе бесед дропперы, которые получают деньги от мошенников, часто соглашаются написать заявление об ошибочном переводе. Это позволяет вернуть средства значительно быстрее, чем через судебные разбирательства.

Кроме того, Кузнецов отметил, что в последнее время мошенники начали использовать новые схемы для обмана граждан. Например, они указывают номера телефонов правоохранительных органов в Telegram и представляются их сотрудниками. Также злоумышленники разработали методы, чтобы убедить россиян снять самозапрет на оформление кредитов, выдавая себя за представителей налоговой службы или банков.