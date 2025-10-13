Рязань заняла 64 место в рейтинге городов по зарплатам

Рязань заняла 64 место в рейтинге городов по зарплатам. Об этом 13 октября сообщило РИА Новости.

По данным агентства, средняя зарплата в месяц в первом полугодии 2025 года в Рязани составила 70,9 тысяч рублей. Это на 13,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора в Рязани достигло 3,05.

Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск — лидеры рейтинга по уровню заработка. В конце списка оказались Элиста, Грозный и Нальчик.