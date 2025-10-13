Россиянам пообещали резкий рост материнского капитала

С 1 февраля 2026 года материнский капитал на первого ребенка в России вырастет до 737,21 тысяч, сообщил экономист Игорь Балынин. К 2028 году сумма увеличится почти на 16% по сравнению с 2025 годом — до 797,36 тысяч. Для семей, где с 2020 года родился второй или последующий ребёнок и маткапитал ещё не оформлялся, выплаты будут выше — 974,19 тысяч в 2026 году, 1,01 млн в 2027 и 1,05 млн в 2028-м. Если сертификат уже использован на первого ребенка, при рождении второго выплата составит 236,98 тысяч в 2026 году с последующим ростом. Сейчас маткапитал равен 690,27 тысяч на первого и 912,16 тысяч на второго ребенка (при первом обращении). Остаток маткапитала автоматически индексируется ежегодно.

С 1 февраля 2026 года в России размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 737,21 тысяч рублей. Об этом сообщил кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, передает «Газета. ру».

По прогнозам, к 2028 году сумма материнского капитала увеличится почти на 16% по сравнению с 2025 годом, достигнув 797,36 тысяч рублей.

Для семей, где с 2020 года родился второй или последующий ребенок и право на маткапитал еще не оформлялось, размер выплаты будет значительно выше: 974,19 тысяч рублей в 2026 году, 1,01 млн — в 2027-м и 1,05 млн — в 2028-м. В случае, если сертификат уже использовался на первого ребенка, при рождении второго предусмотрена дополнительная выплата — 236,98 тысяч рублей в 2026 году, которая также будет расти в последующие годы.

На данный момент размер материнского капитала составляет 690,27 тысяч рублей на первого ребенка и 912,16 тысяч — на второго (при первом обращении за выплатой). Таким образом, к 2028 году сумма маткапитала вырастет на 15,5% по сравнению с 2025 годом и в 4,2 раза по сравнению с первоначальным размером программы в 250 тысяч рублей в 2007 году.

Балынин отметил, что неиспользованный остаток маткапитала автоматически индексируется каждый год.