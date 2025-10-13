Россиян предупредили о возможном подорожании сахара в следующем году

В первой половине 2026 года цена на сахар в России может вырасти на 25-30% из-за неурожая сахарной свеклы. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на бизнес-эксперта Дмитрия Трепольского. Он отметил, что при отсутствии значительных улучшений в сельском хозяйстве стоимость сахара, вероятнее всего, продолжит плавно повышаться. В сравнении со второй половиной 2025 года рост цен может составить около 3−5% из-за инфляционных ожиданий и возможного уменьшения запасов. Уточняется, что причиной снижения производства сахарной свеклы стали неблагоприятные погодные условия 2025 года — весенние заморозки и засуха летом.

Уточняется, что причиной снижения производства сахарной свеклы стали неблагоприятные погодные условия 2025 года — весенние заморозки и засуха летом. На конечную стоимость также влияют повышение затрат на логистику, топливо, удобрения и семена. Аналогичная тенденция наблюдается на мировом рынке вследствие неурожая в Бразилии и Индии.