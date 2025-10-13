Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
10 октября 14:15
1 454
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
26 сентября 17:57
3 601
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
25 сентября 16:12
2 303
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
23 сентября 11:16
2 179
Россиян предупредили о возможном подорожании сахара в следующем году
В первой половине 2026 года цена на сахар в России может вырасти на 25-30% из-за неурожая сахарной свеклы. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на бизнес-эксперта Дмитрия Трепольского. Он отметил, что при отсутствии значительных улучшений в сельском хозяйстве стоимость сахара, вероятнее всего, продолжит плавно повышаться. В сравнении со второй половиной 2025 года рост цен может составить около 3−5% из-за инфляционных ожиданий и возможного уменьшения запасов. Уточняется, что причиной снижения производства сахарной свеклы стали неблагоприятные погодные условия 2025 года — весенние заморозки и засуха летом.

